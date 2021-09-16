Başkan Gökhan Yayalaştırma Projesi Çalışmalarını İnceledi - Haberler
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Başkan Gökhan Yayalaştırma Projesi Çalışmalarını İnceledi

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Başkan Gökhan Yayalaştırma Projesi Çalışmalarını İnceledi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Gökhan, 16 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında, "Çarşı Bölgesi Yayalaştırma Projesi" doğrultusunda araç trafiğine kapanacak olan sokaklarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekip eşliğinde yayalaştırılması planlanan sokakları gezerek, planlanan trafik akışını yerinde inceleyen Başkan Gökhan, proje doğrultusunda yapılacak yol ve çevre düzenlemelere ilişkin teknik ekip ile görüş alışverişinde bulundu.

Çarşı bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Gökhan, yayalaştırılacak sokaklara ilişkin bilgi verdi.

Çarşı Bölgesi Yayalaştırma Projesi Hakkında;

"Çarşı Bölgesi Yayalaştırma Projesi" ile Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı-İnönü Caddesi-Sarıçay arasında kalan bölgede bulunan; Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak, Hapishane Sokak (Yalı Otoparkı ile Çarşı Caddesi arası), Eski Mahkeme Sokak, Kemalyeri Sokak (Fetvane Sokak-Tekke Sokak arası), Küçük Hamam Sokak (Hamdibey Sokak-Çarşı Caddesi arası), Tıflı Sokak (1 Nolu Büyük Cami Sokak-Çarşı Caddesi arası) araç trafiğine kapatılarak, yayalaştırılması planlanmaktadır.

Projede belirlenen sokaklar üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında, yayalaştırılacak sokaklarda bulunan esnaflara kapatılacak olan yollar ve trafik akışı hakkında bilgi verilmiştir.

16. 09. 2021 15: 04

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