Başkan Gökhan ve Meclis Üyeleri Yeşil Yerel Yönetim Binasında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde hayata geçirilen projeleri yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezileri kapsamında 7 Aralık 2021 Salı günü Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binasını ziyaret etti. Belediye Meclisinde yer alan siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri ve Başkan Yardımcıları eşliğinde gerçekleşen ziyarette ilk olarak teknik personel, inşaatta gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Teknik personelin sunumunun ardından ise Başkan Gökhan da sürecin en başından bugüne uzanan gelişmeleri Belediye Meclis Üyelerine aktardı.

Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi çalışmalarına ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından, Başkan Gökhan, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları, yüklenici firma yetkilileri eşliğinde inşaat alanını gezdi. Bina içinde yürütülen faaliyet ve imalatları yerinde görerek inceleme fırsatı bulan heyet, teknik personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Çalışmaları Hakkında;

Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi inşaat çalışmaları kapsamında; bina içerisinde kapaklı cam cephe kaplamaları, teras seramikleri, asma tavan içinde mekanik, elektrik imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çelik dikmeli cam cephe ve güneş kırıcı, meydan izolasyon ve granit taş kaplama imalatlarına ise belirlenen program çerçevesinde başlanması planlanıyor. Cephe imalatlarında kedi yolları büyük oranda tamamlanırken, gfrc prekast cephe montajları ise tüm hızı ile devam ediyor.

Çok amaçlı salon ve nikah salonu gibi mekanların tribün ve sahne taşıyıcı çelik imalatları tamamlanmış olup, sahne mekanik sistemlerinin montajı %80 oranda yapılmıştır. Elektrik imalatlarında ise altyapı çalışmaları tamamlanırken, kablolamalar, asansör işleri, kablo kanal imalatları devam etmektedir. Avluda granit taş kaplama imalatlarının devam ettiği Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binası 2022 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

07. 12. 2021 15: 11

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