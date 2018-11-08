Başkan Gökhan Proje ve Yatırımları İnceledi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan projeler ile yatırımları yerinde incelemek üzere teknik inceleme gezisine katıldı.

Başkan Gökhan, teknik inceleme gezisi kapsamında ilk olarak İsmetpaşa Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde yürütülen yol çalışmalarını inceledi.

Kurum, kuruluş ve konut alanlarının artmasının yanı sıra bölgede devam eden altyapı ve inşaat çalışmaları nedeni ile gerçekleştirilen geçici asfaltlama çalışmalarını inceleyen Gökhan, teknik ekipten bilgi aldı.



Ülgür Gökhan, ardından Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda yapılması planlanan üstyapı düzenleme çalışmalarını kontrol edip, 18 Mart Stadyumu yanında yer alan üçgen parktaki Adalet Anıtı çalışmaları ile Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunarak, çalışmaları yerinde inceledi.

Son olarak Sebze Meyve Hali esnafı ile sohbet eden Gökhan, kendisine iletilen talepleri dinledi.