Başkan Gökhan Karina Deniz Kültürü Merkezini Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent genelinde Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerine 5 Kasım 2021 Cuma günü Karina Deniz Kültürü Merkezi ile devam etti. Barbaros Mahallesi'nde bulunan eski Yelken Kulübü alanında yapımı tamamlanarak kısa süre içerisinde açılması planlanan Karina Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Gökhan, burada yapılacak faaliyetler ve merkez binası düzenlemelerine ilişkin teknik personelden bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde kentliler ile kente gelen misafirlere hizmet verecek olan Karina Deniz Kültürü Merkezi projesi ile; Çanakkale bölgesine ait Denizel ekosistemi tanıtmak, kentlilerin yanı sıra özellikle de çocuk ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak, sualtına Vr teknoloji ile dalış imkanı sağlamak, sualtı ve rüzgar sporlarını görünür kılmak amaçlanırken, öte yandan kente yeni rekreasyon alanı kazandırılacaktır.

Merkez alanı, kapalı ve açık alan olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Kapalı alanda akvaryum bölümü, alg üniteleri, Vr teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri yer almaktadır. Açık alanda ise sualtı ve rüzgar sporları, sportif balıkçılık atölyeleri, çocuklar için oyunlaştırılmış aktiviteler, dönemsel kamplar, deniz temalı oyun parkı, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları (rüzgarlar, balık türleri vb. ) gibi faaliyet alanlarını kapsamaktadır.

Çanakkale Belediyesi Karina Deniz Kültürü Merkezi projesi; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel Önentaş A. Ş iş birliği ve ortak çalışma yöntemiyle yapılmaktadır.

05. 11. 2021 14: 58

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