Başkan Gökhan Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkaleli genç sporcuları 18 Mart Stadyumundaki antrenmanlarında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkaleli genç sporcuları 18 Mart Stadyumundaki antrenmanlarında ziyaret etti.

Başta ülkemizi ve Çanakkale'yi Tokyo Olimpiyatlarında 4x100 metre bayrak koşusunda temsil eden Oğuz Uyar olmak üzere çeşitli turnuva ve şampiyonalara hazırlanan Çanakkaleli genç sporcular ile antrenör Vijdan Berberoğlu ve teknik ekiple bir araya gelen Başkan Gökhan, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Başkan Gökhan, "Bizleri bir çok branşta gururlandıran ve aldıkları ödüller ile tebrik toplayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Her koşulda, her zaman yanınızdayız" dedi.

17. 08. 2021 15: 50

Kaynak: Habermetre