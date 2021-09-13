Başkan Gökhan Ahilik Haftasında Esnaflar ile Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ahilik Haftası nedeniyle Çanakkale Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası nedeni ile bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık eşliğinde ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve Oda Başkanları ile bir araya geldi. Özcan ve oda başkanlarının Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Gökhan, oda başkanları ile kent esnafının sorunlarına ilişkin sohbet ederken gelen talepleri de dinledi. Esnafların kent için önemine vurgu yapan Başkan Gökhan, belediye olarak esnafları desteklemek ve onların sorunlarını çözmek için sürekli olarak çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Gökhan ardından Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Ejder ve yönetimi ile bir araya geldi. Ejder ve yönetiminin Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Gökhan, kooperatif çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyaret, kent ekonomisine ilişkin karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.

Başkan Gökhan, Ahilik Haftası nedeni ile Esnaf Odalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra kent esnafı ile de bir araya geldi. Esnafların Ahilik Haftası'nı kutlayarak hayırlı işler dileyen Başkan Gökhan, gelen talepleri de dinleyerek not aldı.

13. 09. 2021 17: 09

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