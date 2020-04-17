Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı - Haberler
Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel

Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı

Döşemealtı Belediyesi hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı pazaryerlerinde oluşabilecek her türlü yoğunluğu önlemek düşüncesiyle yeni düzenlemelere gitti.

17.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:48
Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı

Döşemealtı Belediyesi hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı pazaryerlerinde oluşabilecek her türlü yoğunluğu önlemek düşüncesiyle yeni düzenlemelere gitti. Bahçeyaka mahallesindeki Cuma pazaryerinde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Genç bir yandan maskesi olmayan esnaf ve vatandaşa maske dağıtırken diğer taraftan da pazaryerlerine yönelik yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin her tarafında 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkartan Döşemealtı Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması noktasında, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak yeni düzenlemelere gitti Buna göre ilçenin en büyük kapalı pazaryeri olan Bahçeyaka Mahallesinde ki Cumapazarında Çarşamba günleri de tezgah açılacak.

Yeni düzenlemeye göre; kırsal mahallelerin en fazla ilgi gösterdiği Ilıca mahallesinde ki kapalı pazaryeri yasal uyarılar gereğince hafta sonu yerine pazartesi günleri açılacak. Aynı şekilde Çıplaklı Mahallesi'nde ki kapalı pazaryerinde de tezgahlar pazartesi günü kurulacak.

Bahçeyaka Mahallesi'nde ki pazaryerinde incelemelerde bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Korona salgını nedeniyle alınan kararları esnaf ve vatandaşımızla paylaşıyoruz. Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Bugün bölgemizin en büyük kapalı pazaryerinde tezgah açan esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza yeni düzenlemeler hakkında bilgi verip Zabıta memuru arkadaşlarımla birlikte ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yaptık. Bu uygulamayı tezgah kurulan 7 ayrı pazaryerimizde de düzenli olarak yapıyoruz. Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak ve riski bertaraf edebilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ümit Besen Hande Yener Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Lionel Messi Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:37:42. #1.14#
title