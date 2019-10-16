Başkan Genç, Bilim Üniversitesi'nde derse girdi

16.10.2019 11:26

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe sınırlarında yer alan Antalya'nın ilk Vakıf Üniversitesi Antalya Bilim Üniversitesi'nin konuğu oldu. Turizm Fakültesi öğrencileriyle biraraya gelen Başkan Genç, "Döşemealtı ve Turizm" üzerine brifing verdi.



Döşemealtı İlçesi'ni anlatan tanıtım filmini öğrencilerle birlikte aynı sıralarda oturarak izleyen Başkan Turgay Genç daha sonra bölgenin tarihi, doğal ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Döşemealtı'nın ismini antik döşemeyoldan aldığını söyleyen Başkan Genç, "İlçemiz köklü bir tarihe, zengin bir coğrafyaya ve kültürel zenginliklere sahip özel bir bölgedir. Bundan 500 bin yıl önce insanoğluna ev sahipliği yaptığı Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olduğu kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan Karain Mağarası ilçemiz sınırlarında yer almaktadır. Bunun yanında Büyük İskender'in kuşatıp alamadığı Termessos Antik şehri, bölgenin karakolu olarak kurulan Ariassos Antik şehri görülmeye değer tarihi yerlerimizdir. Öte yandan Selçuklu İmparatorluğu döneminden kalma Kırkgözhan ve Evdirhan Kervansarayları ve bir dönem göç yolu olarak kullanılan Antik Döşemeyol özellikle günü birlikçi gezi ekipleri ve tarih meraklıları tarafından gezilmektedir" dedi.



Döşemealtı'nın deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yüksekte olması nedeniyle kent merkezine göre 4-5 dereceyi bulan meteorolojik avantajları olduğuna da vurgu yapan Başkan Genç, "Bölgemiz tarihi özellikleriyle olduğu kadar doğal güzellikleriyle de önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca Antalya'nın ağır sanayisi de yine Döşemealtı sınırlarında bulunmaktadır. Türkiye'nin 5nci en büyük sanayi sitesi İlçemiz sınırlarında yer almakta ve yaklaşık 13 bin kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizin bir başka avantajı da imarlı alanlarımızın yüzde 90'ı boş durumda dolayısıyla Döşemealtı, Antalya'nın yaşam ve yatırım merkezi diyebiliriz. İlçe merkezimizde 5 kata kadar bina yapılabiliyorken çeperlerinde bu oran en fazla 3 kat olarak gerçekleşmektedir" diye konuştu.



Başkan Turgay Genç'i dikkatle dinleyen öğrenciler daha sonra ilçe ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltip Döşemealtı'nı daha fazla tanıma imkanı buldular. Turizm öğrencileri önümüzde ki aylarda hazırlayacakları Döşemealtı Destinasyonu için bölge genelinde bir çalışma başlatacakları ve daha sonra da sergileyeceklerini açıkladılar. Başkan Genç, bölgenin her alanda gelişmesi, kalkınması ve doğru projelerle geleceğe hazırlanması için başta üniversite olmak üzere tüm dinamiklerle işbirliği içinde olduklarını söyledi.



Programın sonunda Döşemealtı Belediyesi olarak son 5.5 yılda İlçe'de neler yapıldığını anlatan kısa bir tanıtım filmi izleyen Turizm Fakültesi öğrencileri Başkan Genç ile birlikte toplu fotoğraf çekilip işbirliği için teşekkür ettiler.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, öğrencilerle olan programın ardından önce Turizm Fakültesi Dekanlığını ardından da Rektörlüğü ziyaret etti. Başkan Genç yaptığı açıklamasında; "bu güzel programa ev sahipliği yapan başta Sn Rektör Prof. Dr.İsmail Yüksek, Sn Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Bike Kocaoğlu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Sn. Dr. Dinç Saraç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Sn Dr. Mehmet Semih Özkan ve Bilim Üniversitesi ailesine teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA