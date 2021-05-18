Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi
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Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi

Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve yönetimi ile bir araya gelerek başarı diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve yönetimi ile bir araya gelerek başarı diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in makamında bir araya geldi. CHP Antalya İl Yönetimiyle birlikte CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Konyaaltı Belediyesi başkan yardımcıları Şevket Korkut ve Tuğba Erke Bostan ile Konyaaltı Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı da katıldı. Buluşmada, Konyaaltı Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Başkan Esen, "Konyaaltı'nda bölge halkımızın refahı için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Son olarak Hurma Mahalle'mizde 4'üncü kreşimizin inşaatının startını verdik. Yüzme havuzu projemizin son düzenlemelerini yapıyoruz. Yerel yönetimlerimizin bu gibi hizmetlerini halkımıza anlatmak, onları bilgilendirmek noktasında sizlere önemli görev düşüyor. İnanıyorum ki sizler bunu layıkıyla yapacak ve partimizi iktidara taşıyacaksınız. Bu düşüncelerle yeni görevinizde size ve yönetiminize başarılar diliyorum" dedi.

"Ziyaretiniz bizim için önemli"

CHP İl Başkanı Cengiz ise konuşmasında yerel yönetimlerin iktidara gidin yolda yaptıkları hizmetlerle partilerin elini güçlendiren önemli yapılar olduğunu söyledi. Nuri Cengiz, "Hep birlikte genel iktidarı hedefleyerek birlik ve bütünlük içinde hareket edebilelim. Eski İl Başkanı olarak bizlerin bu anlamdaki beklentilerini çok iyi biliyorsunuz. Ben Antalya'da yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde iktidarın ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu anlamda ziyaretinizi çok anlamlı buluyor, sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi
Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi
Başkan Esen İl Başkan'ı Cengiz'le bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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