Başkan Esen, "Denetimlerimiz sürüyor"
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Başkan Esen, "Denetimlerimiz sürüyor"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın 'Korona virüs (Covid-19) Denetimleri' başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

Başkan Esen,
11.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:25

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın 'Korona virüs (Covid-19) Denetimleri' başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu. Esen, denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten'in öncülüğünde yapılan denetimlere Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici ile Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri katıldı. İlçe genelindeki iş yerlerini tek tek denetleyen ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek uyarılarda bulundu.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Semih Esen, ilçede denetimlere aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, "Bugünde kaymakamımız ile birlikte esnafımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafeye uyup maske kullanımına dikkat edelim, temizliğe önem verelim yoksa ikinci dalga gelebilir. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve vatandaşlara teşekkür ediyorum. Lütfen açıklanan tüm kurallara uyalım" dedi.

"Kurallara harfiyen uymalıyız"

Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ise, "Gönderilen genelge doğrultusunda tüm yaşam alanlarında devletimizin ilgili kurumları ile kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Kurallara uyum sağlayan esnafa teşekkür eden Kaymakam Köten, devlet tarafından açıklanan tüm kurallara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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