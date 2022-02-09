Başkan Ertürk; "Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde" - Haberler
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Başkan Ertürk; "Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ertürk;

Kuyucak Belediyesi tarafından, Pamukören Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzik kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Kuyucak Belediyesi tarafından, Pamukören Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzik kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen müzik kursunda çocukların öğrenimine sunulan çeşitli enstrümanlar bulunuyor. Her çocuğun kendi ilgi alanına göre müzik aletinin bulunduğu kursta gençler hangi enstrümanla çalışmak, hangisini öğrenmek isterse onun dersini alma olanağı tanınıyor. Gençlerin sanata olan ilgisini ve sevgisini arttırmayı amaçladığını söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Çocuklarımız için bu kurslar çok değerli. Onların küçük yaşlarda sanata olan sevgilerini güçlendirmek, yeteneklerini keşfedip iyi yerlere getirmek bizim için onur verici bir durum. Gençlerimiz için bu kursumuzda saksafondan klarnete, gitardan kemana çeşitli müzik aletleri bulunuyor. Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Ertürk; Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde

Başkan Ertürk; Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde

Başkan Ertürk; Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde

Başkan Ertürk; Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde

Başkan Ertürk; Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pamukören, Kuyucak, Müzik, Yerel, Haberler

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