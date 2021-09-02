BAŞKAN EROĞLU: ŞEHRİMİZ İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ
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BAŞKAN EROĞLU: ŞEHRİMİZ İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ

BAŞKAN EROĞLU: ŞEHRİMİZ İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları yerinde takibe devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları yerinde takibe devam ediyor.

Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi, Tokat Şehir Parkı ve Yarahmet Mahallesi Hızarhane Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Eroğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte ilk olarak Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede 650 metre uzunluğunda yağmur suyu ve 450 metre uzunluğunda kanalizasyon hat yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu, ekiplere kolaylıklar diledi.

Daha sonra Tokat Şehir Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Şehir Parkı'nın Tokat'ta Yeşilin Merkezi olacağını söyledi.

Başkan Eroğlu, Şehir Parkı'yla ilgili yaptığı açıklamada; "Tokat Şehir Parkı'nda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda Hanım kardeşlerimizin bir araya gelerek, günlerini, toplantılarını yapabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Yine Şehir Parkı'nda halkımızın dinlenebilmeleri için dekoratif kamelyalar, dinlenme alanları yapıyoruz. Parkımız içerisinde ağaçları, doğayı koruyarak ve ek ağaçlar dikerek bu alanı Yeşilin Merkezi haline getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Son olarak Yarahmet Mahallesi Hızarhane Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarını teknik ekibi ve Mahalle Muhtarı Elvan Ergin'le birlikte inceleyen Başkan Eroğlu, bölgedeki esnafları ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN EROĞLU: ŞEHRİMİZ İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ - Haberler
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