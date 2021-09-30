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Başkan Ergün, Posta Gazetesi'ni Ağırladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Ergün, Posta Gazetesi'ni Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ve Satış Yönetmeni Gürkın Akban'ı ağırladı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ve Satış Yönetmeni Gürkın Akban'ı ağırladı.

Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ve Satış Yönetmeni Gürkın Akban; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir projeleri ve hizmetleri üzerine sohbet edildi. Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eser ile içerisinde Mesir Macunu ürünlerinin yer aldığı çanta hediye etti.

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