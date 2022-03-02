Başkan Ergün, MHP Heyetini Ağırladı

MANİSA (Bültenler) - MHP İl Başkanı Öner, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner ve İl Başkan Yardımcısı Ersun Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa'ya hizmet aşkıyla, il genelinde özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Günün anısına Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirtti, başarılar diledi.

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