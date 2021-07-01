Başkan Ergün konuklarını ağırlamaya devam ediyor
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Başkan Ergün konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Başkan Ergün konuklarını ağırlamaya devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni binaya taşınılması nedeniyle yapılan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Başkan Ergün'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni binasında hizmet vermeye başlamasından dolayı yapılan hayırlı olsun ziyaretlerini Başkan Ergün makamda kabul etmeye devam ediyor. Yapılan ziyaretler kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün, Eyüp Gül'ün yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Gül'e 4 ciltten oluşan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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