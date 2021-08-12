Başkan Ergün İftar Programına Katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valiliği tarafından organize edilen Manisa Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftar yemeğine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valiliği tarafından organize edilen Manisa Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftar yemeğine katıldı.

Manisa Valiliği tarafından organize edilen, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında Muharrem Ayı İftar Yemeği düzenlendi. İftar yemeği programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök, alevi dedeleri, merkez ve ilçelerdeki alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi Dedesi Muhammet Akgül tarafından yapılan duanın ardından iftarlar açıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık yaptıkları konuşmada yapılan iftarın kabul olması temennilerinde bulunuldu. İftar yemeğinin ardından hatıra fotoğrafları çektirildi.

Kaynak: Habermetre