Başkan Ergün'den Yunusemre Kaymakamı Kantay'a Ziyaret - Haberler
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Başkan Ergün'den Yunusemre Kaymakamı Kantay'a Ziyaret

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Başkan Ergün'den Yunusemre Kaymakamı Kantay'a Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'a iade-i ziyarette bulundu.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Kurumlar arası uyuma dikkat çekilen ziyarette Başkan Ergün, Kaymakam Kantay'a görevinde başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret etti. Başkan Ergün, ziyarette Kantay'a çiçek takdim ederek, görevinde başarılar diledi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ergün'e teşekkür etti. Ziyarette Manisa il genelinin yanı sıra Yunusemre ilçesinde yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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