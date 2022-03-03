Başkan Ergün'den Demirci MHP'ye Ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - 17 ilçede olduğu gibi Demirci'de de hizmetlerin sürdüğünü belirten Başkan Ergün, Cumhur İttifakının gücü ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Demirci'de Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve partililer tarafından çiçekle karşılanan Başkan Ergün, herkesle tek tek selamlaştı.

Başkan Ergün'e Teşekkürlerini İletti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Demirci'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Kanyılmaz, Cumhur İttifakı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İlçe Başkanı Kanyılmaz başta yol yapımları olmak üzere ilçeye kazandırılan hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür etti. Yuvasında olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ergün, il genelinde olduğu gibi Demirci ilçesinde de proje ve yatırımların devam ettiğini dile getirdi.Hedeflerinin 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimler olduğunu aktaran Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en büyük desteği sağlayacak şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz'a, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisi ve fincan takımı hediye etti. Kanyılmaz da Başkan Ergün'e el dokuması seccade armağan etti. Ziyaret sırasında Belediye İş Sendikası Demirci temsilcisi tarafından Başkan Ergün'e tespih hediye edildi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, MHP İlçe Başkanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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