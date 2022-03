Başkan Ergün Demirci Programına Kaymakam Kaya Ziyaretiyle Başladı

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - İl genelinde olduğu gibi Demirci'de de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarının devam ettiğini belirten Başkan Ergün, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde yapılacak olan altyapı yatırım ve arıtma tesisi temel atma töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Demirci'ye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe temaslarına Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı ziyaret ederek başladı. Kaymakamlık önünde Başkan Ergün'ü; Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Demirci Şoförler Odası Başkanı İrfan Aksu, Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi ve mahalle muhtarları karşıladı.

"Her talebimizde Büyükşehir yanımızda"

Başkan Ergün, Kaymakamlık ziyaretinde ilk olarak Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesi'ni inceledi. Daha sonra Kaymakam Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Adem Kaya, Başkan Ergün'e teşekkür ederek konuşmasına başladı. Demirci'de yapılan yatırımlarda ve çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Tarım projeleri olsun, sosyal projeler olsun, sportif hizmetler olsun her talebimizde Büyükşehir Belediyesi yanımızda. Her daim destek oluyor. Hiç bir sıkıntı çekmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ergün, "Yatırımlarımız devam ediyor"

Kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Kaymakam Kaya ve Demircililere teşekkür eden Başkan Ergün de, "Hizmet için bu makamlardayız. İl genelinde olduğu gibi Demirci ilçemizde de çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Demirci'mize yaptığımız en güzel yatırımlardan biri 500 kilometrenin üzerinde yaptığımız asfalt çalışmamız. Diğer yatırımlarımız da devam ediyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, ziyaret anısına Kaymakam Kaya'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eser ile fincan takımı hediye etti.

