Başkan Ergün Demirci'nin Kurtuluşunu Kutladı
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Başkan Ergün Demirci'nin Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün Demirci'nin Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, 30 Ağustos Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "30 Ağustos Zaferi; milletimizi esaret altına almak isteyen işgalcilere karşı yokluk içinde ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Sevr'i fırsat bilen işgalci Yunan ordusunun Demirci'ye girmemesi için Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey'in örgütlediği akıncılarımız, başarılı ve şanlı bir direniş göstermiştir. Güzel Demirci'miz bu yönüyle Manisa'mızda ayrı bir yere sahiptir. Zira Demircili hemşerilerimizin verdiği mücadele, Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde ümit ışığının parıldamasını sağlamıştır. Bu duygularla, Demirci'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İbrahim Ethem Bey'i, binlerce isimsiz Demirci akıncısını ve tüm kahraman atalarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

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