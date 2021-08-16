Başkan Ergün, Başkan Tosun'u Konuk Etti
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Başkan Ergün, Başkan Tosun'u Konuk Etti

Başkan Ergün, Başkan Tosun'u Konuk Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında konuk etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Kula'da gerçekleştirilen çalışmalar ve önümüzdeki süreçlerde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula turizminin gelişimi noktasında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün de, 17 ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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