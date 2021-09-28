Başkan Ergün, Başkan Savaş'ı Konuk Etti

SELENDİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında konuk etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. İlçeye yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Manisa'mıza en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışıyoruz. Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş ile de bir araya gelerek şirin ilçemiz Selendi'deki çalışmalarımız hakkında konuştuk. Bu vesileyle tüm Selendili hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Başkan Ergün'e ilçenin yöresel ürünlerinden hediye etti.

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