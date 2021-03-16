Başkan Erdoğan BİÇAY toplantısına katıldı

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çan Belediyesi'nde gerçekleşen BİÇAY toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin'i ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği'nin (BİÇAY) Çan Belediyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılım sağladı. Toplantıya katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ve Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen'e entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması işine ait son durum hakkında bilgi verildi.

Başkan Erdoğan toplantının ardından, Çan Belediyesi'ndeki anı defterini imzaladı ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret etti. Başkan Öz'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan hediye takdim ederek belediye çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çan programı kapsamında AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin ve yönetimini ziyaret eden Başkan Erdoğan, AK Parti Çan İlçe Teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı