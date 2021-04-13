Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı
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Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kadın eli ekipleri ile birlikte Veysiye mahallesinde ev ev dolaşarak koli dağıttı.

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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kadın eli ekipleri ile birlikte Veysiye mahallesinde ev ev dolaşarak koli dağıttı.

Kırsalda bulunan mahallelerde çalışmalarını sıkılaştıran Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlarla birlikte olarak, ihtiyaç sahibi ailelere koli yardımında bulundu. Veysiye Mahalle Muhtarı Metin Yıldırım, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Yıldırım ile birlikte mahalleye yapılacak olan parkın yerinde incelemelerde bulunarak, yapılacak park hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşların taleplerini her an olsun yerine getirmeyi hedefleyen Başkanı Erdem; "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her an yanında olacağız" dedi.

Ceyhanlının huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesi için gece gündüz görev başında olacaklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle Ramazan ayını da her şeyden önce sağlığımıza dikkat ederek geçirmeliyiz. Geleneklerimizde yer alan birlikte açtığımız oruçlarımızı bu yıl bir arada açamayacağız. Bu, hem kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için gerekli hale geldi. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için gıda kolisi dağıtmaya başladık. Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı
Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı
Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı
Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk günü koli dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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