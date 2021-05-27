Başkan Erdem: "Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık"
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Başkan Erdem: "Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık"

Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Genel Başkanımızın gücünü arkamıza alarak aydınlık yarınlara yürüyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Genel Başkanımızın gücünü arkamıza alarak aydınlık yarınlara yürüyoruz" dedi.

Başkan Erdem, Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerini ziyaret etti. TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Başkan Erdem, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Başkan Erdem, ardından CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin'i TBMM'de ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Ceyhan'da her vatandaşın eşit ve kaliteli hizmet alması için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz" diyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın gücünü arkamıza alarak aydınlık yarınlara yürüyoruz. Çıktığımız bu yolda yaptıklarımız ve yapacaklarımızın daha da fazlasını yapmak için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduk. Genel Başkanımız Ceyhan'ı önemsediklerini söyledi. Bizlerde onun gücü ile Ceyhan'da çok güzel projelere imza attık. Yaptığımız faaliyetleri, Ceyhan'daki çalışmalarımızı anlatarak bilgi verdik. Çıktığımız bu yolda yeni projelerimizle Ceyhan'a daha da fazlasını katacağız." - ADANA

Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'
Başkan Erdem: 'Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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