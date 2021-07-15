Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu
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Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu

Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinlikleri sona erdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinlikleri sona erdi. Etkinliğin son gününde çocukları yalnız bırakmayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak, eğlencelerine ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin çocukların, kitaplarla erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana her yıl yaz aylarında düzenlediği "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinlikleri sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan ve pandemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu etkinliklere bu yıl, yaklaşık 140 ebeveyn ve çocuk katıldı.

Üçevler, Güngören, Demirci, Hasanağa, Gümüştepe ve son olarak Kayapa Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanmış dev kitaplardan hikayeler okuyup, boyama ve drama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de psikolog eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalarda çocuk gelişimi ve iletişimi hakkında değerli bilgiler edindi. Etkinliğe katılan çocuklar ayrıca, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri üyesi olurken, kendilerine kitap armağan edildi.

Çocukların ilgi gösterdiği Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz etkinliklerinin sonuncusu, Kayapa Mahallesi'nde gerçekleşti. Kayapa İlkokulu'ndaki etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, çocukları yalnız bırakmadı. Çocukları ziyaret eden Başkan Erdem, onlarla sohbet ederek, eğlenceli oyunlarına ortak oldu. Çocukların erken yaşta kitapla buluşmasının önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinliklerine katılan çocuklara ve ebeveynlerine teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem, "Etkinliğe katılanlar, eğitici ve öğretici çalışmalarla kendini geliştirme fırsatı buluyor. Hedefimiz kendini geliştiren, sorgulayan ve özgür bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu
Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu
Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu
Başkan Erdem, çocukların eğlencesine ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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