Başkan Erdem, 19 Mayıs Mahallesi sakinleriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 'Mahalle Buluşmaları'nı bu ay 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 'Mahalle Buluşmaları'nı bu ay 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla gerçekleştirdi. Çevrimiçi olarak gerçekleşen buluşmada mahalle sakinlerinin önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Erdem, mahalleye kazandıracakları yeni park ve diğer yeni projeler hakkında da bilgi verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediği mahalle ziyaretlerini çevrimiçi olarak yapıyor. Nilüfer Kent Konseyi'nin düzenlediği buluşmalar 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla devam etti.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz'ün moderatörlüğünü yaptığı buluşmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu da katıldı. Buluşmada mahalle sakinleri, hem karşı karşıya kaldıkları sorunları anlattı, hem de mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar, yeni projeler hakkında önerilerde bulundular.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki okul sayısının fazla olmasının bölgede trafik yoğunluğuna ve haftanın her günü gürültüye yol açtığını söyleyen vatandaşlar, yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunması, özellikle bahar aylarında bölgede artan otların temizlenmesi, mahalleye park ve yürüyüş alanları kazandırılması, spor alanları yapılması, geri dönüşüm konusunda mahalle halkının bilinçlendirilmesi, konut alanlarının ticari alana dönüştürülmemesi gibi taleplerini iletti.

Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Erdem, hepsine tek tek cevap verdi.19 Mayıs Mahallesi'ndeki okul sayısının artmasının kendilerini de rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdem, artık yeni okullara izin verilmeyeceğini belirtti. Başkan Erdem, "19 Mayıs Mahallesi'nde okul sayısının bu kadar artmasında elbette geçmişte bizim de hatamız oldu. Ancak bu durumu biraz da sistem gerektirdi. Burada çok fazla okulun olması mahallenin en büyük sorunlarından biri. Şimdi ortaya çıkan bu sorunları çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erdem, okul yoğunluğunun neden olduğu trafik sorununun çözümü için de ilgili birimlerle görüşerek çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi. 19 Mayıs Mahallesi'ne kazandıracakları yeni park için bu yıl Ağustos ayı içinde çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Başkan Erdem, bölgeye bir basket sahası kazandırmak için de planlama yaptıklarını belirtti. Çok sayıda mahalle sakininin, bölgede yol kenarlarında ve boş alanlarda artan otların zaman zaman kazalara da yol açtığını söylemesi üzerine Başkan Erdem bu konuda çalışmaları hızlandıracaklarını vurguladı. Bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da ekiplerin Nilüfer'in tamamında yabani otların temizlenmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek "Bu bahar 97 bin metrekare alanda traktörle ot temizliği yaptık. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki çalışmayı da bu hafta tamamlayacağız" dedi.

Buluşmada, mahalle sakinlerinin geri dönüşüm konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusundaki talepleri üzerine de Başkan Erdem bu konuda 19 Mayıs Mahallesi'nde çalışma başlatacaklarını belirtti. Başkan Erdem ayrıca pilot bölge seçtikleri 19 Mayıs Mahallesi'nde BUSİAD iş birliği ile organik atıkların ayrıştırılmasını sağlayarak bunları toplayıp komposta dönüştürülmesini planladıklarını ve bu konuda yakım zamanda çalışma başlattıklarını söyledi.

Pandemi başta olmak üzere birçok olumsuzluğa rağmen belediye olarak hizmetleri eksiksiz yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdem, "Arkadaşlarımız bu süreçte özveriyle çalışıyor. Spor alanlarının değerlendirilmesi için ben de arkadaşlarımla ayrıca çalışacağım. Mahalleye kent bostanı kazandırılması ve geri dönüşüm konusunda daha neler yapılabileceğine ilişkin çalışma yapacağız. Eleştiri ve önerileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceğiz. Her mahalle kendi sorunlarının öncelikle çözülmesini istiyor. Biz de eşit bir şekilde Nilüfer'in 64 mahallesine hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı