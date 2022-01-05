Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi

Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, işyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Emre, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnaflarla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Besni'de değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize daha fazla yatırımcı çekme, mevcut yatırımcıların ve esnafın sorunları noktasında görüşlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Besni için çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi

Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title