Başkan Ekim, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, pandemide normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte gelinen noktayı ve 2021 yılında yaptıkları belediyecilik çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Osman Nuri Ekim, sosyal belediyecilik ve temel belediyecilik çalışmalarının yanında verdikleri seçim vaatlerini bir bir gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Ekim, "Akçaabat'ın şehir merkezinde bulunan, kurum görüşleri ile yıkılmasına karar verilen, eski hastane binasının yıkımı yapılarak Akçaabat'a bir meydan ve otopark kazandırılmış oldu. Yapımına başlanan Fatih Parkı Düzleneme çalışması ile Ak Cami Meydanı'nı nitelikli hale getirmeyi hedefledik. Mevcutta bulunan Salı (Kadınlar) pazarının yıkımı yapılarak yerine katlı otopark ve pazar yeri yapılması için ilgili firmaya teslim edildi. Söğütlü Mahallemizde bulunan eski Belediye binasının yıkımı yapılarak Kültür Merkezi yapılması için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Akçaabat'ımıza özgü 'Akçahasat' adında bir markayı 2021 yılında tescil ettirdik. Oluşturulan markanın ürünleri de yine yerli üreticimizin tarafından yetiştirilecek ve Akçahasat tesisimizde işlenip satışa sunulacaktır. Akçaabat'ımızın çehresini değiştirecek olan çarşı bölgesi ile Ortamahallemizde sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Akçakale Kalesinde kazı çalışmalarını yeniden başlatarak tarihi gün yüzüne çıkartıyor ve bu bölgeyi turizme kazandırmayı arzu ediyoruz. Yapımı büyük oranda tamamlanan Pulathane Bulvarı ile şehir içi ulaşımının rahata kavuştuğu bu günlerde Akçaabat'ın Güneyinden geçen yolun proje çalışmalarının devam ediyor olması ve 2022 yılını ilk altı ayı içerisinde inşaat ihalesinin yapılacak olması Akçaabat halkı tarafından müjde olarak kabul görmüştür. Geçmiş dönemlerde Yıldızlıdan başlayarak Söğütlü Mahallemizin bir kısmına kadar gelen Doğalgaz hattını 2021 yılında şehir merkezine kadar ulaştırarak doğalgazı halkımızın kullanımına sunduk" dedi.

Bir Cuma günü başlayan 2021 yılının yine bir Cuma günü son bulduğunu hatırlatan Ekim "2021 bütün kötülükleri alıp gitsin. Koronavirüs salgını son bulsun. Ülkemizde felaketler ve doğal afetler yaşanmasın. 2021 yılının ilçemiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirsin" temennisinde bulundu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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