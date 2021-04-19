Başkan Ebubekir Şahin'den, RTÜK'ün 27'nci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülke güvenliğini tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istediklerini belirterek, "Kısacası RTÜK'ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülke güvenliğini tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istediklerini belirterek, "Kısacası RTÜK'ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, RTÜK'ün 27'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 20 Nisan 1994'te faaliyetlerine başlayan RTÜK'ün, Ankara'daki ana ve ek hizmet binaları ile 3 ayrı bölge temsilciliğinde görev yapan deneyimli uzman kadrosuyla, 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Süreç içinde yayıncılığın sınırlarının karasaldan kablo ve uydu ortamlarına, oradan da internete kadar genişleyerek, radyo ve televizyonların artık ceplere girdiğini ifade eden Şahin, "Hedeflerimiz, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bugüne kadar "Akıllı İşaretler", "Medya Okur Yazarlığı", "İzleyici Temsilciliği", "RTÜK İletişim Merkezi", "İyi Uykular Çocuklar", "Sayısal Kayıt Arşiv" ve "Analiz Sistemi (SKAAS) ve Yayıncılık Etik İlkeleri" gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Şahin, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığına işaret etti.

RTÜK'ün çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Şahin, "Ülke güvenliğimizi tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kısacası RTÜK'ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerine her zaman açığız"

Başkan Ebubekir Şahin, çocukları zararlı yayın içeriklerinden korumak adına gerçekleştirdikleri I. Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, işitme ve görme engelli vatandaşların içinde bulunduğu dezavantajlı grupların medya hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için hazırlanan yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı gibi pek çok önemli çalışmayı gururla hayata geçirdiklerini anlattı.

Engellilerin yayınlara erişimini artırarak hayatlarını kolaylaştırma çabalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Şahin, "Aziz vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle beklenti ve taleplerine her zaman açığız. Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor." açıklamasını yaptı.

Ebubekir Şahin, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında ilklere imza atarak, uluslararası yayıncıları Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını, hem kayıt dışı olan bu alanı resmileştirerek denetleme faaliyetlerini başlattıklarını hem de milli ekonomiye katkı sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Dünya Dili Türkçe" seferberliği çerçevesinde, Türk Dil Kurumu ile protokol imzalayarak, ortak çalışmalar yapma kararı aldıklarını belirten Şahin, iki kurum olarak müşterek hedeflerinin, yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımını sağlamak olduğuna işaret etti.

RTÜK Başkanı Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 27. kuruluş yıl dönümümüze özel olarak Türkçemizi en doğru ve güzel kullanan radyo ve televizyoncularımıza onur ödülleri vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları nihayete eren, mazimizi anlatan RTÜK Kataloğu'nu tamamladık, yakında periyodik RTÜK dergimizi de çıkaracağız.

27. yılımızdan beklentilerimiz büyük. Çalışkan ve fedakar çalışanlarımızla, paydaşımız gördüğümüz sektörümüzün tüm medya kuruluşlarına güveniyoruz. El ele, hep birlikte yayıncılık alanındaki hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. 27. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu