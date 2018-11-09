Başkan Duruay: "Cumhuriyet Meşalesini Daha İleriye Taşımak İçin Üzerimize Düşen Sorumlulukları Hep...

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, mesajında şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin istiklal mücadelesine önderlik eden ve yine aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk Milleti'nin kalbinde taht kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vasıfları ile dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir. Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yılmaz mücadele ruhunu ve liderlik vasıflarını ve yüksek vatansever şuurunu geleceğimizin teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet meşalesini daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz" dedi. - ANKARA