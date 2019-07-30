Başkan Durgut'dan Ordu Valisi Yavuz'a ziyaret

Eskişehir'in Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, hemşehrisi Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Başkan Durgut ve Polatlı Gümüş-Der Başkanı Sabri Erdoğan, Günyüzülü hemşehrileri Ordu Valisi Seddar Yavuz'un misafiri oldu. Başkan Durgut sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, Vali Yavuz'un misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Günyüzülü hemşehrilerine selamlarını ilettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA