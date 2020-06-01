Başkan Dündar'dan esnafa ilk gün ziyareti
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Başkan Dündar'dan esnafa ilk gün ziyareti

Başkan Dündar'dan esnafa ilk gün ziyareti Dündar'dan normalleşme sürecinde esnafa moral Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normale dönüşün ilk gününde Kayhan Çarşısı esnafını ziyaret etti.

01.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:57

Başkan Dündar'dan esnafa ilk gün ziyareti

Dündar'dan normalleşme sürecinde esnafa moral

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normale dönüşün ilk gününde Kayhan Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafa maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Dündar, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir iş yerlerini kapalı tutan ve sosyal hayatın başladığı yeni dönemin ilk gününde kepenklerini açan esnafı ziyaret etti. Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte ilk iş günlerinde Kayhan Çarşısı esnafını tek tek gezdi. Esnafa maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Dündar, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimin esnaf olduğuna vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Başkan Dündar, "1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine başladık. Uzun süredir kapalı olan esnafımız dükkanlarını açtı. Bizler de yeni dönemin bu ilk gününde esnafımızla bir araya geldik. İnşallah, normalleşme süreci güzel bir şekilde devam eder ve dükkanlar bir daha kapanmak zorunda kalmaz. Salgını en kısa sürede tamamen atlatarak normal hayatımıza devam ederiz" dedi.

Başkan Dündar'dan esnafa ilk gün ziyareti

Kaynak: İHA

Manşet

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