Başkan Doğan'ın Eskişehir'e çalışma ziyareti Kütahya'nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede devam eden projelerin takibi için Eskişehir'de çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Kütahya'nın Emet İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede devam eden projelerin takibi için Eskişehir'de çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve ardından OEDAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler. Enerji hatları ve GES projesi konularının ele alındığı ziyaretlerde Bölge Müdürü Yalçın'a yerli ürün el dezenfektesi Borel takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA