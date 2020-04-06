Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti - Haber
Ali Doğan, Gazipaşa, AK Parti, Türkiye, Politika

Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan güvenlik güçlerini, görevleri başında ziyaret ederek tatlı ikram etti.

06.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:21
Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan güvenlik güçlerini, görevleri başında ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin almış olduğu tedbirlerinin uygulanmasını sağlamakla görevli güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları, milletin takdirini kazandı. Bu süreçte güvenlik güçlerine teşekkür etmek ve yanlarında olduklarını belirtmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiren Başkan Doğan, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol denetimi yapan jandarma ile Bölge Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti ve tatlı ikramında bulundu.

Doğan ziyaretler esnasında yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere Polisiyle, Jandarmasıyla, öğretmeniyle, imamıyla ve aziz milletiyle topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Hem maddi, hem de manevi olarak çok güçlü bir birliktelik içerisindeyiz. Bu güçlü birlikteliği hiçbir güç yıkamaz. Sahada çalışan tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte bu salgından kurtulacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada! Haber
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada!
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan İrem Derici Pınar Deniz
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Doğan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:54:59. #1.14#
title