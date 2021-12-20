Başkan Dişkaya'dan Gazeteci Sarıkaya'ya sert tepki

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki gösteren Başkan Zeki Dişkaya, "Canlı yayında rezilce gencecik bir çocuğa tokat atan, karakterinin ne olduğunu ortaya koyan Muharrem Sarıkaya'yı nefretle ve şiddetle kınıyorum. Milyonlarca insanın gözü önünde bu gencimizin düşürüldüğü durumu hukukun sormasını bekliyorum. Bu adamdan adam olmaz ki gazeteci olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

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