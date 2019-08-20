Başkan Dinçer'in belediye birimlerini ziyaretleri

20.08.2019 13:40

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Destek Hizmetleri Müdürlüğü garaj bölümünde yer alan atölyeleri ziyaret etti.

Başkan Dinçer, atölyeleri ziyaretinde incelemelerde bulunarak birim amirlerinden bilgi aldı.

Dinçer, burada yaptığı açıklamada, Aksaray'a ve insanlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

En iyi hizmetin sunulabilmesi için her zaman planlı, yerinde ve doğru zamanlamanın şart olduğunu ifade eden Dinçer, "Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen yatırım ve hizmetleri her yönden sürüyor. Şehrin bir çok noktasında eş zamanlı olarak alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında şehrin temizliği, trafik ve ulaşım hizmetlerinin koordinesi, çocuk oyun parkı ve insanların dinlenebilecekleri mesire alanlarında çevre düzenlemesinin çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA