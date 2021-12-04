Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı - Haberler
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Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Gülümse Parkının açılışına katıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Gülümse Parkının açılışına katıldı.

Paşacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın açılışına yapan Dinçer, yaptığı konuşmada, belediye olarak kent genelinde bir çok park yaptıklarını söyledi.

Mahallede alt yapı çalışmaları dolayısıyla uzun zaman çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Alt yapı çalışmaları nedeniyle sürekli mahalleyi ziyaret ettim. Vatandaşlarımız bizden park istediler. Bizde en kısa sürede parkın çalışmasına başladık. Allah'a şükür hem alt yapı çalışmalarını hem de çok güzel bir parkın inşaatını tamamladık. Gördüğünüz gibi parkımız çok amaçlı. Futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş alanları, çocuklarımız için oyun gurupları yer alıyor. Bizler yaptık sizlerden de korumanızı bekliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa gelen vatandaşlara ikram yapıldı ve hediye dağıtımının ardından program sona erdi.

Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

Başkan Dinçer, Gülümse Parkı'nın açılışına katıldı

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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