Başkan Demirtaş: "Üniversite-belediye iş birliğini çok önemsiyoruz"
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Başkan Demirtaş: "Üniversite-belediye iş birliğini çok önemsiyoruz"

22.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:39
Başkan Demirtaş:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, üniversite-belediye iş birliğini çok önemsediklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, üniversite-belediye iş birliğini çok önemsediklerini söyledi.

İlkdım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında misafir etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ön plana çıktığı ziyarette ortak işbirliğine vurgu yapıldı.

Başkan Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yerel yönetim, sahada yapılan çalışmalar ve ortak projelerin hayata geçirilmesi noktasında Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Demirtaş, şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelerek, şehrimizin ortak paydasında buluşacağız. Üniversite-belediye iş birliğini çok önemsiyoruz. Bir şehrin gelişmesinde de üniversitenin çok önemli bir faktör olduğu düşüncesindeyim. İnşallah birlikte çalışarak İlkadım ilçemizi farklı bir model şehir haline taşıyacak adımları atacağız." - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Üniversite-belediye iş birliğini çok önemsiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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