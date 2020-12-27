Başkan Demirtaş'tan özel yetenek sınavı öğrencilerine moral

Başkan Demirtaş'tan özel yetenek sınavı öğrencilerine moral

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özel yetenek sınavına hazırlanan gençlere moral verdi.

Başkan Necattin Demirtaş, Mete Adanır Spor Kompleksinde özel yetenek sınavı için hazırlanan parkurda antrenman yapan adayların çalışmalarını yerinde izledi. Adaylarla bir süre sohbet eden Başkan Demirtaş, 'Burada sizlerin başarı için mücadele azminizi izlemek o heyecanı yaşamak ayrı bir keyif. O nedenle sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Mete Adanır Spor Kompleksinde Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için açılan ücretsiz hazırlık parkurunda sınava hazırlanan adaylar parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Hafta içi Saat 10.00-13.00 ile 15.00- 18: .00 arası tecrübeli ve bilinçli öğretmenler tarafından verilen eğitimler belirlenen saatlerde öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Parkurda adaylara ilk olarak ateş ölçümü yapılıyor ve sırası gelen aday öğrenci, el ve ayak dezenfektanı uygulandıktan sonra parkura alınıyor.

"Gençliğimizi sporla buluşturmak istiyoruz"

Beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen adayların antrenmanlarını yerinde izleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi'nin bünyesindeki sporcu ve takımların elde ettiği başarılar bize gurur veriyor. Bu manada gençlerimizin her zaman destekçisi olacağız. Biz sporu ve sporcuyu seviyoruz. Amacımız sporu tabana yaymak ve gençliğimizi spor ile buluşturmaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize imkan hazırlayıp, onların başarılı olması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yetenek sınavına hazırlanan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Demirtaş'ın Mete Adanır Spor Kompleksindeki ziyaretinde İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı