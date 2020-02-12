Başkan Demirbaş, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:20

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

İlçe Müftülüğüne bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki Gökçe Hafızlık Kur'an Kursundaki öğrencileri ve eğitim veren din görevlilerini ziyaret eden Demirbaş, çocuklarla sohbet edip birlikte yemek yedi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Demirbaş, yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değindi.

Hafızlığın manevi yönden ulaşılabilecek en yüksek makam ve mevki olduğunu dile getiren Demirbaş, "Bu tür kurumları desteklemek bizlerin en önemli görevi. Çocuklarımızı ziyaret ederek bir süre birlikte olduk. Ziyaretimizle onları mutlu etmiş olduk. Allah milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

Eğitime önem verdiklerini aktaran Demirbaş, "Yaptığımız okul ve kurs ziyaretlerinde hem öğrencilerle sohbet ediyoruz hem de o eğitim kurumlarına yapılacak olan çalışmaları programlıyoruz. Belediyecilik demek sadece yol yapmak, yeşil alanı artırmak değil. İnsana yapılan hizmet önemli ve bu hizmetin ne sınırı ne ömrü ne de karşılığı var. Öğrencilerimizin birtakım ihtiyaçlarını gidermek, onlar için daha keyifli ortamlar oluşturmak da belediyelerin görevi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin isteğini kırmayarak yaz aylarında piknik sözü veren Başkan Demirbaş, ayrıca öğrencilere istedikleri branşta sportif faaliyetler konusunda destek olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurum müdürü Mustafa Öztürk de "Bugün burada olmanız bizi ve öğrencilerimizi çok memnun etti. Öğrencilerimiz bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte örnek olarak yetiştirilmeye çalışılan gençlerdir. Bu yavrularımızın isteyerek, severek burada eğitim görmeleri ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler de Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Kısa bir süre kurumu ve sınıfları inceleyen Demirbaş ardından okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA