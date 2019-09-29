Başkan Demir: "Kavak çekim merkezi oluyor"

29.09.2019 14:38

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kavak Samsun'un çekim merkezi olma yolunda ilerliyor" dedi.



Süren hizmetleri yerinde incelemek, yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Kavak ilçesine gelerek Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçenin kalkınma yolunda gösterdiği performansın sevindirici olduğunu söylerken, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da "Halkımızla el ele büyük hedefe doğru ilerliyoruz" diye konuştu.



Kavak'ın stratejik konumu, havası ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile Samsun'un en önemli ilçelerinden birisi olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçenin artık kullanmaya başladığı doğalgaz ile de yatırımcılar için daha cazip bir bölge haline geldiğini söyledi.



Samsun'un tüm ilçelerinde başlattıkları planlı ve istikrarlı bir çalışma sistemi ile bir bütün halinde sorunların üzerine gittiklerini ve kısa süre içinde çözüme kavuşturacaklarını anlatan Demir, 4 yıl içinde ilçelerde yol problemini ortadan kaldıracaklarını kaydetti.



"Kavak'a yatay mimari tarzında 300 konutluk mahalle yapılacak"



Kavak'ın son yıllarda aldığı doğru yatırımlarla kalkınmasına hız kattığını, ekonomisinin de buna paralel olarak güçlendiğine dikkat çeken Demir, "Bu yıl ucuz ve temiz bir enerji doğalgazında ilçede artık kullanılmaya başlanması ilçe kalkınmasına ciddi katkı verecektir. Daha çok yatırımcı gelecek daha fazla istihdam alanları açılacaktır. Bu arada Kavak Belediyemiz ile yatay mimari tarzında yapacağımız yaklaşık 300 konutluk bir mahalle de ilçeyi bir kent havasına sokacaktır" dedi.



Sarıcaoğlu: "Kavak 5 yıl çok daha ileri seviyelere ulaşacak"



Ziyarette konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da kalkınma ve daha fazla yatırım almak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Büyük heyecan ve şevkle başladığımız bu ikinci hizmet dönemimizde de ilk gün heyecanı ile gece gündüz ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Çünkü bizler halkımız mutlu olduğu sürece huzurluyuz, onlar huzurlu olduğu sürece de mutluyuz. Beş yıl önce nasıl sıfırdan aldığımız ilçeyi bugünkü konumuna geldiyse inanıyoruz ki beş yıl sonranın ilçesi de sanayi, tarım, turizm, kentleşme ve eğitim anlamında kazandığı yeni yatırımlarla çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır." - SAMSUN

Kaynak: İHA