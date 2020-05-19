Başkan Daşhan'dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı
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Başkan Daşhan'dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçeye bağlı İnceğiz köyünde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.

Başkan Daşhan'dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı
19.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:39

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçeye bağlı İnceğiz köyünde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.

Başkan Daşhan," İlçemize bağlı İnceğiz köyünde pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca ilçe merkezimizde bazı evlerde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Bu kararlar tedbir amaçlı olup ilçe merkezinde pozitif vaka yoktur. Alınan tedbirleri yok sayarak sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgiler paylaşmak vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu hassas dönemde sosyal medyada yetkisi olmayan kişilerin ilçemizdeki Korona virüs vakalarıyla ilgili yalan yanlış bilgilerden oluşan paylaşımlarına itibar etmemelerini, sadece resmi makamların yapmış oldukları paylaşımları dikkate almalarını rica ediyorum. Ülkemizde devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile Korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. İlçemize bağlı İnceğiz köyümüzde yaşanan bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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