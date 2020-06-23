Başkan Dağtekin'den çağrı
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Başkan Dağtekin'den çağrı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2002'den bu yana millet sevdasıyla Adıyaman'a kesintisiz hizmet dönemi yaşattıklarını ve bu hizmetlerin aksamadan devam ettiklerini belirterek, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Dağtekin'den çağrı
23.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:10

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2002'den bu yana millet sevdasıyla Adıyaman'a kesintisiz hizmet dönemi yaşattıklarını ve bu hizmetlerin aksamadan devam ettiklerini belirterek, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi ile ilgili açıklamada bulundu.

2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarıyla, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda Adıyaman'da devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade eden Başkan Dağtekin, laf üretmeden iş ürettiklerini vurguladı.

Başkan Dağtekin, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi ile ilgili açıklamada bulunarak, "Adıyaman'ımıza yapılan bu hizmetleri kavrayabilmek için öncelikle 2002 yılı öncesi Adıyaman neydi, 2002 yılı sonrası ne oldu, bunu iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yılda 10 milyon TL yatırım yapılan bir Adıyaman'dan bugün yılda 1 milyar TL yatırım yapılan bir kent konumundayız. Bu rakamlar bile nereden nereye geldiğimizin en büyük kanıtıdır. Tüm bu olup bitenleri eşikten seyrederek ahkam kesmek, bakarkörlerin yapacağı iştir. Zaten bakarkörlerin bu hizmetleri görmesini de beklemiyoruz. Milletimiz 18 yılda Adıyaman'ımıza neler yapıldığını çok iyi biliyor. Kendi iktidarları döneminde Adıyaman'a dikili bir taşı olamayanların ahkam kesmeleri hariçten gazel okumaktan ve lafügüzaftan öteye gitmez. Son günlerde ise Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi'ni dillerine dolamışlar. Mal bulmuş mağribi gibi, zaten kamuoyuna açık olan bilgileri, puntolarını bile değiştirme zahmetinde bulunmadan, kes kopyala yöntemiyle gündeme getirmeleri bir yana dursun, siyasi nezaketten yoksun bir üslupla 'muhalefet' etmeleri, hazin bir öyküdür. Dolayısıyla bilgisiz dürüstlük kimseye yarar sağlamaz. Dürüstlükten uzak bir bilginin ise kimseye faydası yoktur. Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projeleri 2015 yılında tamamlanmıştır. Yapım işi, 2017 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. İhale yapılabilmesi için yüzde 10'luk ödeneği temin edilmiş ve 28.08.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhaleye katılım olmadığı için ihalesi iptal edilmiştir" dedi.

Dağtekin açıklamasının devamında, "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Planlama, proje, yatırım programı, inşaat ve yapım işlerinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Hepsi ayrı ayrı süreçlerdir. Ana muhalefet ya bu süreçleri bilmiyor ya da bilinçli olarak bir algıyı devreye sokuyor. Özellikle Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve tüm milletvekillerimizle bu süreçleri titizlikle ve ısrarlı takiplerimizle ile aşama aşama sonuçlandırıyoruz. Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projesinde de kısmi bir değişikliğe gidilmek durumunda kalındı. Adıyamanlı heşehrilerimiz bilsinler ki, hem milletvekillerimiz hem de bizler bu projemizin takibini sürdürüyor, proje tadilatından sonra ilimiz turizmi için önemli olan müzenin yapımını gerçekleştirmeye çalışacağız. ve yine şundan emin olun ki; büyüklüğü ve proje içeriği ile ülkemizin örnek projelerinden biri olacak Millet Bahçesini nasıl ki Adıyaman'a kazandırdıysak proje tadilatından sonra Türkiye'nin en güzel Panorama ve Arkeoloji Müzesi'ni de Adıyaman'ımıza kazandıracağız. Bugüne kadar ana muhalefetin hayal dahi edemeyeceği dev projeler bizim dönemimizde yapıldı. Yapılamaya da devam ediyor. AK Parti siyasetinde popülizme asla yer yoktur. Neyin sözünü verdiysek onun fazlasını yaptık. Yapmaya devam devam ediyoruz. Gün, laf üretenleri iş üretmeye davet etme günüdür" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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