Başkan Çolakbayrakdar: "Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar: "Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; "Aziz Milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada; "Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz Milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 99 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-i Milli sınırlarımızın ve hatta İslam Dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayram'ını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, işte alternatif güzergahlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Burak Deniz Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Erol Bulut Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Çolakbayrakdar: "Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:51:09. #1.16#

title