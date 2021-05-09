Başkan Çolakbayrakdar Kocasinan'ın 10 farklı noktasında pazar yerini denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Pazar Yerleri' konulu genelge kapsamında Kocasinan'ın 10 farklı noktasında açılan pazar yerini ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Pazar Yerleri' konulu genelge kapsamında Kocasinan'ın 10 farklı noktasında açılan pazar yerini ziyaret etti. Vatandaş ve esnafla sohbet edip, çocuklara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, toplum sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyledi.

Argıncık, Beyazşehir, Camikebir, Sahabiye, Yenimahalle, Yavuzlar, Gaziosman, Zümrüt, Osmangazi ve Yakut Pazar yerlerinde vatandaş ve esnafla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Bölge sakinleriyle sohbet edip, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara covid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara ve esnafa teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, "Tam kapanmada semt pazarlarımız, İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelge doğrultusunda bazı yerlerde açıldı. Özellikle hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için alındığını unutmuyor, sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin kontrolündeki pazar yerlerinde, maske ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı