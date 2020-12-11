Başkan Çolakbayrakdar hizmetleriyle Yemlihalıların gönlünü fethetti
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Başkan Çolakbayrakdar hizmetleriyle Yemlihalıların gönlünü fethetti

11.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:29
Başkan Çolakbayrakdar hizmetleriyle Yemlihalıların gönlünü fethetti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yemlihalılar, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, teşekkürlerini iletti.

Yemliha Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle Yemliha Mahallesi'ni daha da güzelleştirdiklerini vurguladı.

Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha Mahallemize çevre düzenlemesi, yeni meydan, kapalı pazar yeri ve yeni yollar kazandırdık. Ayrıca buraya doğalgazın gelmesi için doğalgaz şirketiyle görüşmelerimiz sonucunda doğalgaz geldi. Doğalgazın gelmesiyle birlikte mahallenin değerine değer kattık. Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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