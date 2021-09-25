Başkan Çöl Sandıklı'da temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çöl Sandıklı'da temaslarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkan Çöl Sandıklı'da temaslarda bulundu

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesi'nin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'İşbirliği-Kardeşlik Protokolü' imza törenine katıldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesi'nin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'İşbirliği-Kardeşlik Protokolü' imza törenine katıldı.

Girne'de bir otelde yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok anlamlı ve heyecan dolu bir çalışmayı başlattıkları için çok sevinçli olduklarını ifade ettiği imza töreninde, "Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla bir birine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar

Yok artık dedirtecek hırsızlık! Gözlerine kestirdikleri simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Marcao Muslera Balotelli Cüneyt Çakır Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çöl Sandıklı'da temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:28:15. #1.17#