Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti
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Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti

08.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:09
Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ziyaret dönüşü yaptığı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaretlerinde bölgeyi yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığını söyledi. Başkan Çiğdem, korona virüs salgını ile birlikte tarımın öneminin bir kez daha öne çıktığını vurgulayarak, "İnsanlarımız yaşamlarını idame ettirebilmek için tarım ürünlerine ihtiyaç duymakta ve gıdanın önemi bir kat daha artmaktadır. Bölgemiz çiftçilerinin sorunlarından, bölgemizdeki eksikliklerimize kadar tüm sorunlarımızı bakanımıza ziyaretimizde ilk elden sunum yaparak aktardık. Tarım ve hayvancılık alanlarından, Beyşehir Gölü'nden tarım alanlarının sulanması projesine, bölgemiz ürünlerinin pazardaki yeri, özellikle çilek, tarhana ve ceviz üretiminde marka, patent çalışmalarına ve Hüyük ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile yapımı devam eden Gençlik ve Tarım Kampına kadar tüm konuları ele aldık. Bölgemize desteklerini beklediğimizi ifade ettik. İlgi ve desteklerinden ötürü Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve vatandaşlarımızın her sorununda, her derdinde bizimle birlikte bize destek olan Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi'ye ayrıca ilçe başkanlarımıza halkım ve şahsım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA

Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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