Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye
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Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye

08.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:05
Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kadınlar günü dolayısıyla belediye binasında çalışan kadınlara hediye takdim etti.

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kadınlar günü dolayısıyla belediye binasında çalışan kadınlara hediye takdim etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmet binasında çalışan Gürün Noter Katibi Kübra Özdemir'i de unutmayan Başkan Çiftçi, tüm çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak hediyelerini takdim etti. Başkan Çiftçi kadınların toplumun her alanında hak ettiği değeri en güzel şekilde bulması temennisinde bulunarak, kadınların Türk kültüründe ve dinimizde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. - SİVAS

Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye
Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye
Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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